عبد الصمد: أسعى مع الوزير حسن لتأمين هبة لتسريع تلقيح الإعلاميين ضد كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2021 - 19:16

عبد الصمد: أسعى مع الوزير حسن لتأمين هبة لتسريع تلقيح الإعلاميين ضد كورونا

منذ 54 mins 26 March، 2021
منال-عبد-الصمد-وزيرة-الاعلام
لبنان

أشارت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال في لبنان منال عبد الصمد الى انها تسعى  لتأمين هبة بالتنسيق مع وزير الصحة حمد حسن من شأنها أن تسرع في عملية تلقيح الإعلاميين ضد وباء كورونا.

وقالت عبد الصمد الجمعة إن “التأخير الحاصل في تلقيح الإعلاميين لا يعود إلى تعديل في الأولويات وإنما سببه تأخر وصول الكميات المطلوبة من اللقاحات، أضف إلى العدد المرتفع للمسنين الذين شملتهم المرحلة الأولى من التلقيح”.

ولفتت عبد الصمد إلى أن “الإعلاميين الذين تفوق أعمارهم عن الـ55 سنة سيحصلون على اللقاح في المرحلة التالية، إسوة بسائر الفئات الناشطة، وفقا للخطة الوطنية للقاح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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