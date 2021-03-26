العثور على جثث 4 مفقودين توفوا بسبب البرد بجرود عيناتا البقاعية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2021 - 16:16

العثور على جثث 4 مفقودين توفوا بسبب البرد بجرود عيناتا البقاعية

منذ 59 mins 26 March، 2021
محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر
لبنان

أكد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر الخميس أنه تم “‏العثور على جثث المفقودين الأربعة في جرود عيناتا (سيدتين وطفلين)، بعد جهود مضنية لفرق الدفاع المدني والجيش وقوى الأمن، وهم جميعا من التابعية السورية، توفوا بسبب البرد القارس” .

وتابع خضر “سيتم فتح تحقيق بالموضوع مع الشخص اللبناني الذي كان برفقتهم سابقا حول ما اذا كانت مسألة تهريب بشر أم لا”.

بدوره، أكد المدير الإقليمي للدفاع المدني بلال رعد أن “فرق الدفاع المدني تمكنت من إيجاد الجثث الأربعة بالتعاون مع الجيش اللبناني، في جرود منطقة عيناتا- عيون أرغش، وسبب الوفاة البرد القارس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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