خطيب زاده: أميركا مستمرة في سلوكها المتغطرس مع الآخرين

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أن “المعاملة القسرية للآخرين من قبل الولايات المتحدة لم تبدأ بترامب ولن تنتهي بعده”. وفي تغريده له مساء الخميس، تهكما على ما يوصف بـ”شهر العسل” بين أوروبا وإدارة بايدن، كتب خطيب زاده “لا ننوي تعكير صفو شهر العسل لأي شخص، ولكن يبدو أنه من المقرر أن تستمر الدبلوماسية على طريقة بومبيو”.

وأضاف، “يجب ان يكون هذا جرس انذار جديد أن سلوك الولايات المتحدة المتغطرس مع الآخرين، لم يبدأ بترامب ولن ينتهي بعده”. وفي نصيحة ودية الى الترويكا والاتحاد الاوروبي، قال خطيب زادة “تحلوا ولو بقليل من الشجاعة والجرأة”.

المصدر: ارنا