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March 24 2021 - 20:40

لافروف وصل الى كوريا الجنوبية قادما من الصين

منذ 52 mins 24 March، 2021
لافروف في كوريا الجنوبية
أخبار دولية - الصين

بدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، حيث وصل سيول قادما من مدينة قويلين الصينية.

وأكد لافروف “المبادلات بين روسيا وكوريا الجنوبية ستساعد في تسريع تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية وزيادة اهتمام شعبي البلدين ببعضهما البعض”.

وكجزء من الزيارة، التي ستنتهي الخميس، سيجري لافروف محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي تشونغ أوي يونغ، وسيشارك أيضا في حفل افتتاح عام التبادلات بين البلدين، والذي تم توقيته ليتزامن مع الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وسيئول.

يشار إلى أنه كان من المفترض أن يتم الاحتفال بعام التبادلات بين البلدين، العام الماضي، لكن تأخر ذلك بسبب الوضع الوبائي لفيروس كورونا، ويتضمن برامج المبادلات أكثر من 300 فعالية في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية وغيرها.

المصدر: روسيا اليوم

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