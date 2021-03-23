إعدام 40 ألف طائر بط بسبب إنفلونزا الطيور في التشيك

أشرفت السلطات التشيكية على إعدام 40 ألف طائر بط في إحدى المزارع، بعد اكتشاف إصابتها بإنفلونزا الطيور، خوفا من تفشي المرض.

وتفشى إنفلونزا الطيور في مزارع الدواجن في مناطق مختلفة من الجمهورية التشيكية منذ بداية العام.

كما رصدت السلطات البيطرية التشيكية إصابة الطيور البرية بالفيروس.

وأجبرت السلطات شركات ومزارع الإنتاج الداجن في أنحاء البلاد على الالتزام بإجراءات السلامة، إضافة إلى ضرورة إبقاء الحيوانات والطيور التي يربونها في مزارعهم بمعزل عن الطيور البرية.

وقد ينتقل الفيروس المسبب للإصابة بإنفلونزا الطيور من أسراب الطيور البرية إلى مزارع تربية الطيور الداجنة، لينتقل بعد ذلك من مزرعة إلى أخرى، ما يهدد بالقضاء على إنتاج الدواجن.

المصدر: وكالات