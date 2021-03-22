رئاسة الجمهورية: البيان الموزع من المكتب الإعلامي للرئيس الحريري يعود الى أواخر الـ 2020 وخلال فترة تبادل الصيغ الحكومية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2021 - 20:30

رئاسة الجمهورية: البيان الموزع من المكتب الإعلامي للرئيس الحريري يعود الى أواخر الـ 2020 وخلال فترة تبادل الصيغ الحكومية

منذ 13 mins 22 March، 2021
رئاسة الجمهورية اللبنانية
لبنان

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: “ان النص الذي ارسله امس فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى دولة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، هو الذي وزع بعد ظهر اليوم مرفقا ببيان المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، وهو عبارة عن منهجية آلية التشكيل من دون أسماء ولا توزيع أحزاب، واعتبره رئيس الجمهورية “نموذجا للتعبئة يسهل النظر في تأليف الحكومة من المستحسن تعبئته”.

وبالتالي، فإن النص الذي وزعه المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري، يعود الى فترة تبادل الصيغ الحكومية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ما بين أواخر تشرين الثاني واوائل كانون الأول 2020، وقد صدر في حينه بيان عن رئاسة الجمهورية حول هذا الموضوع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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