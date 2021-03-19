متحدث القوات المسلحة اليمنية: سنعلن خلال الساعات القادمة عن عملية واسعة في العمق السعودي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 19 2021 - 08:12

متحدث القوات المسلحة اليمنية: سنعلن خلال الساعات القادمة عن عملية واسعة في العمق السعودي

منذ 27 mins 19 March، 2021
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة