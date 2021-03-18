التحكم المروري: اعادة فتح السير على طريق عام الاوزاعي بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2021 - 14:10

التحكم المروري: اعادة فتح السير على طريق عام الاوزاعي بالاتجاهين

منذ 47 mins 18 March، 2021
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