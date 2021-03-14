المفتي قبلان: لاستعادة لبنان وتحريره من طاعون كلمة السر الأميركية

أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن “الدولار السياسي والغليان الشعبي وطاعون الجوع والاحتكار الشامل واللعب بالنار وشلل قدرة الدولة ووضع مفاتيح سياسة البلد بالجيب، يضع مشروع الدولة على حافة السكين، ويدفع بالبلد نحو المجهول”.

وقال المفتي قبلان الاحد “كل ما يجري يفترض الاندفاع لاستعادة لبنان وتحريره من طاعون كلمة السر الأميركية التي يبدو أنها تجد آذانا صاغية جدا إلا أنها طرشاء عن سماع أنين أكثرية الشعب اللبناني الذي بات تحت خط الفقر بعيدا من خياراته السياسية”.

وشدد المفتي قبلان على أن “تشكيل حكومة إنقاذ لا يكون بالقصف العشوائي والتصفيات السياسية”، ولفت الى ان “توطين النزوح واللجوء وتغيير الديمغرافيا اللبنانية مشروع أميركي يمر بالخنق والحصار والتجويع والإفلاس والفوضى وعزل لبنان عن المنطقة والعالم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام