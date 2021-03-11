التحكم المروري: تعطل شاحنة على اوتوستراد #المطار باتجاه #خلدة محلة الانفاق ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل المعالجة وتسهيل السير – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 11 2021 - 14:54

التحكم المروري: تعطل شاحنة على اوتوستراد #المطار باتجاه #خلدة محلة الانفاق ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل المعالجة وتسهيل السير

منذ 32 mins 11 March، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة