الاتحاد الأوروبي: سنتلقى هذا الشهر 4 ملايين جرعة إضافية من لقاح #فايزر المضاد لكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2021 - 12:52
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الاتحاد الأوروبي: سنتلقى هذا الشهر 4 ملايين جرعة إضافية من لقاح #فايزر المضاد لكورونا
منذ 3 mins
10 March، 2021
الاتحاد الاوروبي
كورونا في اوروبا
لقاح فايزر
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