مقتل شخص في انفجار استهدف فريق التوعية حول وباء كورونا في الصومال

لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار قنبلة استهدفت فريق التوعية حول وباء كوفيد -19 في العاصمة الصومالية مقديشو. وذكر التلفزيون الحكومي الصومالي أن سائقا لقي مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بعد أن استهدف إرهابي سيارة تقل أعضاء من فريق التوعية حول وباء فيروس كورونا في منطقة كعران بمقديشو “.

من جانبه، قال ضابط شرطة العاصمة عبد الفتاح حسن، لوكالة الأناضول أن الانفجار كان نتيجة لغم أرضي، ومن بين الجرحى عنصرا أمن كانا يرافقان فريق التوعية الصحية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن. وتعرضت مكاتب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في مقديشو امس الثلاثاء لقصف بقذائف الهاون، وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم.

المصدر: سبوتنيك