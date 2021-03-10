كورونا في مصر.. تسجيل 622 إصابة و44 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الثلاثاء، عن تسجيلها 622 إصابة و44 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19″، في ارتفاع طفيف لكلا المؤشرين.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 622، لتصل إلى 187716 حالة.

ويمثل هذا العدد ارتفاعا لمؤشر الإصابات الجديدة، الذي بلغ يوم 6 مارس 588 حالة، وفي 7 مارس 581، وفي 8 مارس 591.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 44 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 11082 شخصا.

المصدر: وكالات