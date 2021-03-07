بيان هام للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات المقبلة للاعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 7 2021 - 19:42

بيان هام للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات المقبلة للاعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي

منذ 30 mins 7 March، 2021
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة