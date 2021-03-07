بيان هام للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات المقبلة للاعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2021 - 19:42
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بيان هام للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات المقبلة للاعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي
منذ 30 mins
7 March، 2021
عاجل
العمق السعودي
القوات المسلحة اليمنية
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