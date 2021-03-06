قطع الطريق عند مستديرة الكولا بمستوعبات النفايات (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2021 - 16:44
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قطع الطريق عند مستديرة الكولا بمستوعبات النفايات (الوكالة الوطنية للاعلام)
منذ 13 mins
6 March، 2021
الازمة الاقتصادية في لبنان
الكولا
قطع الطرقات في لبنان
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