رابطة المودعين: فرض عمولة 5% من رواتب محولة على حسابات موظفي مصرف غير قانوني

وجهت رابطة المودعين كتابا الى إدارة أحد المصارف في لبنان، اشارت فيه الى ان احدى الشركات وصلتها رسالة من المصرف تتعلق بموضوع توطين المعاشات للموظفين وإعلامها بفرض عمولة بنسبة 5% من مجموع الرواتب المحولة على حسابات موظفيها.

وطالبت الرابطة المصرف “بتبرير هذه العمولة على مثل هذه الحسابات، خصوصا وأن أي من هذه العمولات او الزيادات غير القانونية غير ملحوظة في عقود فتح الحسابات والتي يستنسب مصرفكم فرضها، وأصبحت من قبيل الخوة”، مؤكدة انه “لا يحق للمصرف تعديل عقد مع عميل بشكل أحادي ومن دون موافقة الطرفين”.

ودعت الى وقف هذه العمولة فورا، “وإلا ستلجأ الرابطة إلى إنذاركم بشكل قانوني، وإتخاذ الإجراءات كافة بحقكم ومنها تقديم شكوى إلى لجنة الرقابة على المصارف وإخبار الى المراجع القضائية المختصة بحقكم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام