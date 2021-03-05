الشيخ عبد الرزاق: لحكومة إصلاحية توقف الفساد وتحاكم حاكم المصرف

ال رئيس “حركة الاصلاح والوحدة” الشيخ ماهر عبد الرزاق إن “الشعب اللبناني أصبح مرهقا من شدة الفقر والحرمان ومتروكا لمصيره”.

ودعا الشيخ عبد الرزاق “رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب لفعل شيء، فالجوع قد دخل الى بيوت كل اللبنانيين”.

وشدد الشيخ عبد الزراق على “وجوب قيام حكومة إصلاحية توقف الفساد والهدر والسرقات والسمسرات وتستعيد الاموال المنهوبة وتحاكم حاكم المصرف ومنظومة المصارف الفاسدة”.

وطالب الشيخ عبد الرزاق “الرئيس المكلف سعد الحريري الى “تلقف المبادرات وألا يضيعها، لان الوطن بما فيه سوف يغرق وينهار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام