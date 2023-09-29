الشيخ عبد الرزاق: قوة الأمة تكمن بوحدتها في مواجهة كل التحديات

قال رئيس حركة “الاصلاح والوحدة” في لبنان الشيخ ماهر عبد الرزاق “نعيش اليوم أجواء ذكرى ولادة الرسول محمد واسبوع الوحدة الإسلامية، لذا علينا أن نجعل من هذه الذكرى منطلقاً لوحدتنا الإسلامية والوطنية لأن قوة الأمة تكمن في وحدتها وفي مواجهة التحديات والازمات مجتمعة”.

ودعا الشيخ عبد الرزاق الجمعة الى أن “تكون هذه المناسبة محطة لحل كل الخلافات والنزاعات بين أبناء الامة والوطن بالحوار والتلاقي ونبذ الخلافات وبناء جسور التواصل والمحبة والتسامح بين كل شرائح الامة والوطن”، وأضاف “علينا جميعاً أن نعي حجم المؤامرة علينا، فنحن بلد محاصر من قبل أعدائنا، والمطلوب أن نكون موحدين في مواجهة أعدائنا وأن نرتقي إلى مستوى المسؤولية بعيداً عن الحسابات الفئوية والارتهان للخارج”.

ولفت الشيخ عبد الرزاق الى ان “ذكرى ولادة الرسول الاعظم(ص) توحدنا وتحرير القدس وفلسطين يوحدنا ومواجهة الأزمات توحدنا”، وتابع “فلنلتقي على هذه المشتركات ولنضع الخلافات والانقسامات جانبا”، واضاف “أمام هذه الأزمات نحن بحاجة إلى صحوة ضمير للمسؤولين وعليهم أن يتعلموا معنا حمل المسؤولية بصدق وتضحية، لا بالتضحية بالوطن والمواطن من أجل مصالحهم ومناصبهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام