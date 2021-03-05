تحذير من تسونامي لأجزاء من نيوزيلندا بعد زلزال بقوة 8.1 درجة

طلبت وكالة الطوارئ النيوزيلندية من السكان في بعض المناطق التوجه إلى مناطق مرتفعة بعد زلزال قوي ضرب منطقة جزر كيرماديك في وقت مبكر من يوم الجمعة ، مما أثار مخاوف من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وذكرت وكالة إدارة الطوارئ الوطنية في نيوزيلندا أن”الزلزال الذي بلغت قوته 8.1 درجة هو الثالث الذي يضرب المنطقة صباح الجمعة بالتوقيت المحلي”.

وتقول الوكالة النيوزيلندية على موقعها على الإنترنت إن”الأشخاص القريبين من الساحل يجب أن ينتقلوا على الفور إلى أقرب منطقة مرتفعة ، أو خارج جميع مناطق الإجلاء من كارثة تسونامي ، أو إلى أقصى الداخل قدر الإمكان، لا تمكث في المنزل”.

المصدر: سي ان ان