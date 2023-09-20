زلزال بقوة 6.2 درجات قبالة سواحل نيوزيلندا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2023 - 10:50

زلزال بقوة 6.2 درجات قبالة سواحل نيوزيلندا

منذ 1 ساعة 20 September، 2023
زلزال
أخبار دولية - نيوزيلاندا

أعلنت السلطات في نيوزيلندا أن زلزال بقوة 6.2 درجات ضرب اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي) السواحل الجنوبية للبلاد.

وفي منشور على موقعه الإلكتروني، أفاد المركز النيوزيلندي للمسح الزلزالي بأن الزلزال وقع في الساعة 09:14 (21:14 بتوقيت غرينيتش – الثلاثاء) وحدد مركزه على بُعد 124 كلم غرب مدينة كرايستشيرش وعلى عمق 11 كلم.

وأوضح المركز أن حوالى 15 ألف شخص أفادوا بأنهم شعروا بالهزّة الأرضية.

في حين أنه لم يسجل وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جرّاء الزلزال.

وتقع نيوزيلندا فوق حزام النار في المحيط الهادئ وهي منطقة تلتقي فيها صفائح تكتونية يؤدّي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني كبير.

المصدر: وكالات

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