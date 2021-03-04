الامن العام يسمح بدخول اللبنانيين وأفراد عائلاتهم العالقين في سوريا بسبب كورونا

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان في بيان لها الخميس عن السماح بدخول اللبنانيين وأفراد عائلاتهم العالقين في سوريا والراغبين بالعودة الى لبنان، وذلك إستنادا الى قرار رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق.

ولفت البيان الى العودة تتم “عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين بتاريخ 10/03/2021 إعتبارا من الساعة 9:00 ولغاية الساعة 18:00، شرط حيازتهم على فحص PCR نتيجته سلبية ولا تزيد مدته عن 96 ساعة من سوريا، على أن يخضعوا مجددا لفحص PCR على الحدود من قبل فرق وزارة الصحة العامة”.

المصدر: تويتر