الامن العام يسمح بدخول اللبنانيين وأفراد عائلاتهم العالقين في سوريا بسبب كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2021 - 16:14

الامن العام يسمح بدخول اللبنانيين وأفراد عائلاتهم العالقين في سوريا بسبب كورونا

منذ 26 mins 4 March، 2021
الامن العام
لبنان

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان في بيان لها الخميس عن السماح بدخول اللبنانيين وأفراد عائلاتهم العالقين في سوريا والراغبين بالعودة الى لبنان، وذلك إستنادا الى قرار رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق.

ولفت البيان الى العودة تتم “عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين بتاريخ 10/03/2021 إعتبارا من الساعة 9:00 ولغاية الساعة 18:00، شرط حيازتهم على فحص PCR نتيجته سلبية ولا تزيد مدته عن 96 ساعة من سوريا، على أن يخضعوا مجددا لفحص PCR على الحدود من قبل فرق وزارة الصحة العامة”.

المصدر: تويتر

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