الأمن العام أعلن عن موعد الإختبار الرياضي للمرشحين بصفة ضباط إختصاصيين

أعلنت المديرية العامة للامن العام اللبناني في بيان لها الثلاثاء عن موعد الإختبار الرياضي للمرشحين الذين تقدموا بطلبات للتطوع بصفة ضباط إختصاصيين في الأمن العام الذين نجحوا في الإختبار النفسي.

واوضح البيان ان المواعيد ستكون وفقا لما يلي:

– المرشحون الإناث : نهار الخميس الواقع فيه 26/12/2024 .

-المرشحون الذكور : نهار الجمعة الواقع فيه 27/12/2024 .

وذلك في المدينة الرياضية – بيروت في تمام الساعة 6.00 صباحا.

كما يخضع الناجحون في الاختبار الرياضي للإختبار الطبي، وفقاً لما يلي :

-المرشحون الإناث : نهار الجمعة الواقع فيه 27/12/2024 .

-المرشحون الذكور : نهار السبت الواقع فيه 28/12/2024 .

وذلك في دائرة الشؤون الصحية-شعبة المختبر، في المبنى رقم 4، الساعة السادسة صباحا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام