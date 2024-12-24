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December 24 2024 - 21:28

الأمن العام أعلن عن موعد الإختبار الرياضي للمرشحين بصفة ضباط إختصاصيين

منذ 1 ساعة 24 December، 2024
الامن العام اللبناني
لبنان

أعلنت المديرية العامة للامن العام اللبناني في بيان لها الثلاثاء عن موعد الإختبار الرياضي للمرشحين الذين تقدموا بطلبات للتطوع بصفة ضباط إختصاصيين في الأمن العام الذين نجحوا في الإختبار النفسي.

واوضح البيان ان المواعيد ستكون وفقا لما يلي:

– المرشحون الإناث : نهار الخميس الواقع فيه 26/12/2024 .

-المرشحون الذكور : نهار الجمعة الواقع فيه 27/12/2024 .

وذلك في المدينة الرياضية – بيروت في تمام الساعة 6.00 صباحا.

كما يخضع الناجحون في الاختبار الرياضي للإختبار الطبي، وفقاً لما يلي :

-المرشحون الإناث : نهار الجمعة الواقع فيه 27/12/2024 .

-المرشحون الذكور : نهار السبت الواقع فيه 28/12/2024 .

وذلك في دائرة الشؤون الصحية-شعبة المختبر، في المبنى رقم 4، الساعة السادسة صباحا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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