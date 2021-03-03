العراق يأمل في خطوة سعودية جديدة لدعم أسعار النفط عالمياً

أعرب الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد الأربعاء، عن أمله بأن تتخذ السعودية خطوة جديدة لدعم أسعار النفط عالميا، وذلك عبر خفض طوعي جديد لإنتاجها، وذلك قبل يوم من اجتماع حاسم لتحالف “أوبك+” في محاولة من الأعضاء لتثبيت نجاح تم تحقيقه لاستقرار الأسواق.

وقال جهاد، في تصريح لوكالة سبوتنيك ردا على سؤال حول إمكانية أن تتخذ السعودية خطوة مماثلة لخطوتها السابقة بخفض إنتاجها لشهري شباط/فبراير وآذار/مارس، “هذه كانت مبادرة تطوعية من السعودية لتعزيز السوق النفطية ودعم السوق النفطية، وبالتالي نأمل أن تكون خطوات أخرى في هذا الإطار”.

وأضاف الناطق باسم وزارة النفط العراقية أن “موقف العراق داعم لكل قرار يهدف إلى استقرار السوق النفطية العالمية ويحقق التوازن المطلوب وهذا سينعكس على أسعار النفط”، مؤكدا أن “العراق ملتزم باتفاق خفض الإنتاج كباقي الدول الأخرى باعتباره أحد المؤسسين لأوبك”.

وحول اجتماع “أوبك+” غدا قال جهاد “بالتأكيد ستتم مراجعة موقف السوق النفطية من قبل جميع الأعضاء وسيتم اتخاذ القرار المناسب الذي يضمن عملية استقرار الأسواق النفطية العالمية والتوازن الموجود”.

ولفت جهاد إلى أنه “ستتم مراجعة جميع المؤثرات على السوق النفطية وبالتأكيد على ضوء ذلك سيتم اتخاذ القرار الجماعي في هذا الإطار”، مؤكدا أن “الهدف الآن هو تحقيق هدف المنتجين واستقرار السوق النفطية العالمية ما ينعكس إيجابا على جميع الدول”.

وشدد المسؤول العراقي أن “العراق لم يطلب أي استثناء، وبالتالي العراق ملتزم مع الجميع بالحصة المقررة لتحقيق الهدف وهو مواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار في ظل انتشار فيروس كورونا وغير ذلك”، مبينا أن “العراق يهدف إلى رفع القيمة السوقية للنفط العراقي وليس الكميات المصدرة”.

المصدر: سبوتنيك