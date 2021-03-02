السفير الإيراني نعى الشيخ أحمد الزين

نعى السفير الإيراني محمد جلال فيروزنيا الثلاثاء رئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين العلامة الشيخ أحمد الزين.

وقال فيروزنيا “لا شك في أن هذا المصاب الجلل يشكل خسارة فادحة على أكثر من مستوى، فمن المنابر والمساجد التي عرفته خطيبا مفوها ينطق بالحق والكلمة الطيبة والموعظة الحسنة، لينير الدرب أمام الناس لبلوغ مكارم الأخلاق، إلى المقاومة التي كان رائدا من روادها”.

واضاف فيروزنيا “كان الراحل رائدا نحو الوحدة الإسلامية التي نذر عمره الشريف لها، فعمل مع إخوته البررة بتوجيه من مفجر الثورة الإسلامية المباركة في إيران سماحة الإمام روح الله الموسوي الخميني على تأسيس تجمع العلماء المسلمين الذي لعب دورا طليعيا وحيويا في ترسيخ أجواء الأخوة والتقارب والتلاقي على الصعيدين الإسلامي والوطني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام