ايران تدعو الى وقف بيع السلاح المستخدم لقتل الشعب اليمني

دعا مندوب ايران الدائم لدى مكتب منظمة الأمم المتحدة في جنيف اسماعيل بقائي هامانة، إلى “مضاعفة الجهود للمساعدة بإنهاء الاشتباكات وصون الوحدة الوطنية وحق السيادة والاستقلال السياسي لليمن”. وقال بقائي هامانة، في كلمته الاثنين خلال اجتماع مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، أنه “على الذين يدقون طبول الحرب التوقف عن بيع السلاح المستخدم فقط لقتل الشعب اليمني البريء”.

وأضاف أن “متابعة الأوضاع الانسانية في اليمن بحاجة الى تقييم صائب للأسباب الميدانية والارادة السياسية لمعالجتها، ويعد الاستخدام غير القانوني للقوة ضد الشعب اليمني انتهاكا صريحا لميثاق منظمة الامم المتحدة وخرقا لمبدا حق تقرير المصير”.

واشار الى الدعم المالي الذي تقدمه بعض الدول لاستمرار ازمة اليمن، قائلاً إن “هذه القضية لا ينبغي أن تصبح غطاء يستخدم من جانب اولئك الذي خلقوا هذه الكارثة الانسانية، وان انهاء الحصار وتسهيل وصول المساعدات الانسانية الى انحاء البلد الى جانب وقف التدخلات العسكرية يجب ان تحظى بالاولوية”.

واضاف السفير الايراني أن “الجمهورية الاسلامية الايرانية تواصل الجهود برغبة وافرة عن طريق التشاور مع المبعوث الخاص لمنظمة الأمم المتحدة وسائر الاطراف للوصول الى حل لهذا الصراع الدموي”. وتابع أن “الجمهورية الإسلامية الايرانية ترحب بأي مبادرة تطلق بحسن النوايا لخفض آلام ومعاناة شعب اليمن الذي يواجه اسوأ كارثة انسانية على وجه الارض”.

وأكد أن “في حين أن ايران واصلت جهودها الشاملة لارسال المساعدات الانسانية الى اليمن منذ بدء الاشتباكات وتفشي جائحة كورونا، في حين أن جهودنا هذه قد جرى الوقوف امامها من قبل ما يسمى بالتحالف (تحالف العدوان السعودي)”.

واشار بقائي هامانة الى “استمرار ازمة اليمن منذ 7 اعوام ومواصلة ارتكاب المجازر ضد شعبه”، قائلاً إنه “من الضروري أن ندعو نحن بناء على الشعور العالمي للمساعدة بإنهاء التدخلات العسكرية ونطلب ممن يؤججون نيران الحرب انهاء المشاركة في جرائم الحرب باليمن”.

المصدر: ارنا