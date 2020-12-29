كركي قرر اقفال مكتب الضمان في طرابلس اعتبارا من صباح الغد الى 4 ك2 المقبل لوجود اصابات بالفيروس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2020 - 17:08

كركي قرر اقفال مكتب الضمان في طرابلس اعتبارا من صباح الغد الى 4 ك2 المقبل لوجود اصابات بالفيروس

منذ 9 mins 29 December، 2020
مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي
لبنان

صدر عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، بيان، أعلن فيه انه “بعدما تبين اصابة عدد من المستخدمين في مكتب طرابلس الاقليمي بفيروس كورونا، وبناء على توصيات اللجنة المكلفة متابعة وتتبع انتشار وباء كورونا في مديريات ومكاتب الصندوق، وحفاظا على صحة المستخدمين والمراجعين، تقرر اقفال مكتب طرابلس الاقليمي اعتبارا من صباح يوم الأربعاء 30 كانون الاول 2020 ،على ان يستانف العمل في المكتب المذكور صباح يوم الاثنين 4 كانون الثاني 2021، وذلك على ضوء نتائج الفحوصات التي سوف تجرى لباقي مستخدمي المكتب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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