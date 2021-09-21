كركي زار اللواء صليبا شاكرا تعاون أمن الدولة في كشف المؤسسات المخالفة والوهمية: أداء مؤسساتي بامتياز

زار المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي صباح اليوم، المديرالعام للمديرية العامة لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، مقدما له الشكر على جهود ضباط وعناصر أمن الدولة بتوجيه من اللواء لابلاغ إدارة الصندوق عن المؤسسات التجارية المخالفة والوهمية.

وأفاد بيان لعلاقات العامة في الصندوق، ان الدكتور كركي أثنى على “التعاون القائم بين الضمان وأمن الدولة الذي أثمر حتى الآن عن كشف 9 مؤسسات تجارية مخالفة للقانون وبخاصة لناحية تسجيل أجراء وهميين في الصندوق يخصعون ويستفيدون من دون وجه حق من تقديماته، وقد أدعت إدارة الضمان بتوجيه من المدير العام عبر مصلحة القضايا على هذه المؤسسات المزوّرة أمام القضاء المختص

وعليه، وإثر العمل الجاد الذي قامت به مديرية التفتيش والمراقبة في الصندوق، بعد أن زودت المديرية العامة لأمن الدولة، مشكورة، إدارة الضمان بالمعطيات والمعلومات اللازمة، كلف وطالب الصندوق المؤسسات المخالفة بدفع اشتراكات مستحقة بلغت قيمتها حوالي 7 مليار و500 مليون ليرة لبنانية، كما سوف يقوم الضمان باسترجاع التقديمات المدفوعة من دون وجه حق للأجراء الوهميين ومن استفاد على عاتقهم، والذي بلغ عددهم 131 أجيرا وهميًا وذلك بعد شطبهم من سجلات الصندوق.

ومن جهته، ثمن المدير العام للمديرية العامة لأمن الدولة اللواء طوني صليبا الجهود التي بذلتها إدارة الضمان والسرعة التي تم من خلالها الكشف على المؤسسات والأجراء الوهميين والإدعاء عليهم أمام القضاء المختص، خاصة وأن أمن الدولة يكتشف العديد من التجاوزات والمخالفات لكنها لا تتابع بشكل جدي وفوري من قبل أصحاب العلاقة، كما أثنى على الدور الريادي الذي تلعبه هذه المؤسسة الوطنية الجامعة في حفظ الأمن والاستقرار الصحي والاجتماعي”.

وللمناسبة، دعا المدير العام للصندوق جميع “مؤسسات الدولة سيما الأمنية منها، الى تضافر الجهود في ما بينها من أجل الكشف عن كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين والأنظمة لجهة العلاقة مع الضمان الاجتماعي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام