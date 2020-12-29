المفتي قبلان: لتقديم التنازلات المتبادلة لتأليف حكومة قادرة على وقف التدهور

وشدد “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ احمد قبلان على “ضرورة تقديم التنازلات المتبادلة من أجل تأليف حكومة في هذه المرحلة تكون قادرة على البدء بحد أدنى من العلاج لوقف التدهور في قيمة العملة الوطنية”.

كلام المفتي قبلا جاء الثلاثاء خلال استقباله رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على رأس وفد من الاتحاد.

ودعا المفتي قبلان “الاتحاد العمالي إلى رفع الصوت عاليا دفاعا عن حقوق العمال والشعب اللبناني”، وحث “الاتحاد لتكثيف التحرك والتواصل مع كل الأفرقاء لأن مصلحة البلد والناس تسقط أمامها كل الاعتبارات والحسابات الطائفية والمذهبية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام