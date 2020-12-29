العدو الاسرائيلي خرق السيادة اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2020 - 15:32

العدو الاسرائيلي خرق السيادة اللبنانية

منذ 50 mins 29 December، 2020
خرق السيادة اللبنانية
لبنان

جدد العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما القرار رقم 1701.

وبالسياق، قالت قيادة الجيش في بيان لها الثلاثاء “بتاريخ 28 / 12 / 2020 اعتبارا من الساعة 10.30 ولغاية الساعة 14.40 تم تسجيل /8/ خروقات جوية من قبل طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية”.

واضاف البيان انه “بتاريخ 27 / 12 / 2020 اعتبارا من الساعة 19.10 ولغاية 28 / 12 / 2020 الساعة 18.50 تم تسجيل /6/ خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب”.

وتابع البيان “تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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