اليابان تسجل أول إصابة بسلالة كورونا المكتشفة في جنوب إفريقيا

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الاثنين، عن رصد أول حالة مؤكدة للإصابة بسلالة فيروس كورونا الجديدة المكتشفة في جنوب إفريقيا.

وقالت وزارة الصحة إن الإصابة تم تسجيلها لدى امرأة في الثلاثينيات من العمر وصلت إلى اليابان يوم 19 ديسمبر عبر مطار ناريتا الدولي في العاصمة طوكيو.

وسجلت اليابان كذلك أكثر من 12 إصابة بسلالة أخرى للفيروس تنتشر بوتيرة سريعة في بريطانيا.

وأعلنت سلطات جنوب إفريقيا يوم 21 ديسمبر أن الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا التي تضرب البلاد ناجمة عن سلالته الجديدة المتحورة التي تم اكتشافها منذ نحو شهرين جنوب البلاد.

ويأتي لك ذلك بالتوازي مع انتشار تدريجي لسلالة جديدة أخرى مكتشفة في بريطانيا وتعتبر أكثر عدوى بنسبة 70%.

ويقول مسؤولون محليون وفي منظمة الصحة العالمية إن السلالة الجديدة التي تم رصدها في جنوب إفريقيا تختلف عن تلك التي تم تحديدها في بريطانيا، على الرغم من أن كلاهما تحملان طفرات تجعل الفيروس أكثر قابلية للانتقال.

المصدر: وكالات