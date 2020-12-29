ألمانيا: 8 أشخاص يتلقون بالخطأ 5 جرعات من لقاح كورونا لكل منهم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2020 - 01:48

ألمانيا: 8 أشخاص يتلقون بالخطأ 5 جرعات من لقاح كورونا لكل منهم

منذ 2 ساعة 29 December، 2020
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أخبار دولية - المانيا

تلقى 8 أشخاص في ألمانيا عن طريق الخطأ، 5 جرعات من لقاح “فايزر – باونتك” لكل منهم، دون أن تظهر عليهم مضاعفات فورية خطيرة.

ويتعلق الأمر بسبع نساء ورجل تتراوح أعمارهم بين 38 و54 عاما، ويعملون في دار رعاية بمدينة شترالسوند الواقعة في شمال شرق البلاد.

وقال ستيفان كيرث، مدير المقاطعة التي توجد بها دار الرعاية، إن الأشخاص الثمانية حقنوا بخمس جرعات دفعة واحدة وتم إبلاغهم بالأمر فورا، مضيفا أن 4 منهم يخضعون للمراقبة في أحد المستشفيات بعد أن ظهرت عليهم أعراض حمى خفيفة.

وأضاف: “أتأسف فعلا لوقوع هذا الحادث المعزول الناجم عن خطأ بشري”، معربا عن أمله في عدم ظهور أعراض جانبية خطيرة لدى المعنيين.

المصدر: وكالات

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