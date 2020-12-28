ماكرون: ندعم اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا “تدعم مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها ستظل يقظة من اليوم الأول بشأن تنفيذ الاتفاق بشكل سليم”.

وقد أبرمت بريطانيا اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي يوم الخميس الماضي بعد شهور من المفاوضات الشاقة وقبل سبعة أيام فقط من خروجها من واحدة من أكبر التكتلات التجارية في العالم.

وتشمل الصفقة المؤلفة من 1246 صفحة الاتفاق التجاري نفسه، بالإضافة إلى حزمة من اتفاقيات إضافية متعلقة على وجه الخصوص بمسائل الطاقة النووية وتبادل المعلومات السرية، بالإضافة إلى مجموعة من الإعلانات المشتركة.

المصدر: وكالة رويترز