السعودية تسجل أقل معدل اصابات يومي بفيروس كورونا منذ آذار/مارس الماضي

أعلنت وزارة الصحة السعودية الإثنين، عن تسجيل 119 إصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19)؛ وذلك في أقل معدل يومي للحالات، منذ 31 آذار/مارس الماضي.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بالمملكة 362339، وعدد حالات الوفاة 6196؛ فيما تعافت من المرض 353353 حالة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أن عدد مخالفي الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، خلال أسبوع، بلغ 16843 شخصاً. وتعاقب السلطات الأشخاص أو منشآت القطاع الخاص، ممن يخالفون الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المعنية لمواجهة الجائحة، بغرامة لا تقل عن ألف ريال (حوالي 267 دولاراً أميركياً) ولا تزيد على مئة ألف ريال (267 ألف دولار)؛ أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.

وفي موضوع متصل بتطورات الجائحة في السعودية، قررت السلطات تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية لأسبوع آخر؛ تحسبا من انتشار سلالة جديدة لفيروس كورونا، أُعلن عن رصدها في عدد من الدول.

المصدر: سبوتنيك