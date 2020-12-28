السعودية تسجل أقل إصابات يومية بفيروس كورونا منذ نهاية آذار/مارس بـ 119 إصابة جديدة خلال 24 ساعة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2020 - 15:54

السعودية تسجل أقل إصابات يومية بفيروس كورونا منذ نهاية آذار/مارس بـ 119 إصابة جديدة خلال 24 ساعة (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 28 December، 2020
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