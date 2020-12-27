السيد نصرالله:عندما تسمع الاسرائيليين يطلقون الضجيج الاعلامي فاعلم انه ليس وراء ذلك افعال حقيقية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2020 - 20:42

السيد نصرالله:عندما تسمع الاسرائيليين يطلقون الضجيج الاعلامي فاعلم انه ليس وراء ذلك افعال حقيقية

منذ 17 mins 27 December، 2020
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