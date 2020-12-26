مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية اليوم السبت 26-12-2020

لبنانُ في عطلةِ العيد، المصحوبةِ بتعطيلٍ سياسيٍ وعُطْلٍ اقتصاديٍ وجائحةٍ صحيةٍ متجددة.

كأنَ الجميعَ استسلمَ لما تبقى من ايامِ العام، والعينُ على ما تسالمت عليه الآراءُ الصحيةُ من انَ كورونا متحورةً تُحدِقُ بالعالمِ ومنه لبنان، الواقعُ تحتَ فالقِ التجاذباتِ التي تحكمُ كلَ نظرةٍ للامورِ وتفتحُ بابَ الاجتهاداتِ حتى بالامورِ العلميةِ والطبية.

فمعَ علمِ الجميعِ انَ خطراً قادماً من بريطانيا تحسبت له كلُ الدولِ الصديقةِ للندن واَقفلت ابوابَها امامَ الوافدينَ منها، ابقى لبنانُ شرياناً حيوياً للسلالةِ الكورونيةِ الجديدة، عبرَ الرحلاتِ القادمةِ من المملكةِ المتحدة، فيما اوضحَ وزيرُ الداخليةِ محمد فهمي من بكركي انَ الحكومةَ في مهمةِ خلقِ توازنٍ بينَ الوضعينِ الصحي والاقتصادي، وهو ما يحكمُ التعاطي معَ قرارِ الاقفالِ او منعِ بعضِ الرحلات، لكنَ الوزيرَ أكد انَ ارتفاعَ عددِ الاصاباتِ سيؤدي حتماً الى اقفالِ البلد..

البلدُ المفتوحُ على كلِ انواعِ التضليلِ الاعلامي والسياسي والتشويهِ الاخلاقي، يرزحُ اهلُه تحتَ كمٍّ من الكذِبِ المتعمد، ليسَ آخرَه الحديثُ عن شُحنةِ مخدراتٍ كبيرةٍ ضُبطت في ايطاليا، نسَبَها اعلامٌ عربي – وتبنّاها اعلامٌ لبناني – على انها لحزبِ الله ، فيما تتبُّعُ هذه الشائعةِ المتعمدةِ اوصلَ الى مصدرِها وهي مجلةُ جوريزليم بوست الصهيونيةُ قبلَ اشهر، وسوَّقَ لها اعلامٌ بريطانيٌ وموقعٌ ايطالي، فيما عاد المفلسونَ محلياً وعربياً محاولينَ كعاداتِهم اضرامَ النارِ بها في الهشيمِ العربيِ واللبناني.

كِذبةٌ لم تشأ السلطاتُ الايطاليةُ الردَّ عليها لانها لا تستدعي الردَّ كما قالَ مصدرٌ دبلوماسيٌ ايطالي، فكميةٌ كهذهِ لو صَدَقَت المعلوماتُ حولَها لشكلت خطراً على الامنِ القومي الايطالي والاوروبي .

اما الأمنُ الصهيونيُ واعلامُه فكانوا مشغولينَ اليومَ بدويِّ انفجارٍ عندَ الحدودِ الفلسطينيةِ معَ لبنان، وعويلِ جنودِهم الذي سمِعَهُ اهلُ المنطقةِ الحدوديةِ فجرا، ليتضحَ معَ وضَحِ النهارِ انه ضمنَ مناوراتِ الخوفِ المتجددةِ عندَ الحدودِ مع لبنان..

المصدر: قناة المنار