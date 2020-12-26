تعليق الرحلات الجوية من ناشفيل الأمريكية بعد الانفجار الذي وقع فيها

علقت السلطات الأمريكية الجمعة كل الرحلات الجوية التي تنطلق من مطار مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي على خلفية حادث انفجار قوي كان مصدره عربة سكن.

وقالت إدارة المطار في بيان لها إن “هيئة الطيران الفدرالية علقت مؤقتا انطلاق الرحلات الجوية من مطار ناشفيل الدولي بسبب مشاكل في نظام الاتصالات نجمت عن الحادث الذي وقع اليوم وسط ناشفيل”.

وأضاف البيان أنه “كان من المتوقع أن يتم حل المشاكل واستئناف الخدمة حتى الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي، لكن عملية الإصلاح كانت مستمرة في عدد من الممرات بعد هذا الوقت”.

وكانت شرطة مدينة ناشفيل بولاية تينيسي قد أعلنت الجمعة أن انفجارا قويا أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة نقلوا إلى المستشفى، ودمر الانفجار عدة مركبات أخرى وألحق أضرارا بمبان وتصاعد بسببه الدخان الأسود في السماء وكان مرئيا من مسافة أميال.

المصدر: روسيا اليوم