بالفيديو | مشاهد جوية تظهر حجم الأضرار في المباني والممتلكات جراء الانفجار في ناشفيل الأميركية

قال المتحدث باسم شرطة مترو ناشفيل دون آرون، إن المسؤولين يعتقدون أن الانفجار الذي وقع صباح اليوم الجمعة كان “عمدا”، مؤكدا وقوع عدد من الاصابات بين المواطنين جراء الانفجار. واضاف آرون إن ضابطا كان يستجيب لنداء لسيارة مشبوهة في الموقع حوالي الساعة 6 صباحاً، وكانت وحدة كشف العبوات الخطرة في طريقها إلى مكان الانفجار عندما وقع.

وأوضح ارون أن الانفجار متعمد، وقال إن تحقيقا كبيرا يجري لمعرفة خلفيات التفجير بمشاركة مكتب التحقيقات الاتحادي “إف بي آي”. كما أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في ناشفيل جوزيف بليزنت “عن نقل 3 جرحى وحالاتهم حرجة”. وأشارت الشرطة الأميركية إلى أن الانفجار يبدو أنه ناتج عن قنبلة كبيرة، وقالت “اشتبهنا في مركبة وعند فحصنا لها وقع الانفجار وأسفر عن إصابة واحدة”.

المصدر: يونيوز