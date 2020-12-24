قوى الأمن الداخلي: تحويل السير على المسلك الشرقي في الأوزاعي يومي الجمعة والسبت بسبب الأشغال – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
December 24 2020 - 15:24
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
24 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الرئيس عون مهنئاً اللبنانيين بالميلاد: يبقى الميلاد بشارة الرجاء ويبقى العام الجديد بداية نأملها أن تكون واعدة
البطريرك الراعي في رسالة الميلاد: نأسف لسقوط الوعود التي أعطيت لنا بتأليف حكومة والأمور عادت إلى نقطة الصفر
البابا فرنسيس في رسالة للبنانيين بالميلاد: سأزور لبنان قريباً وأدعو المجتمع الدولي لمساعدته من أجل الخروج من أزمته
رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى مهنئا بالميلاد: نتطلع لخلاص البلد عبر حكومة انقاذية واصلاحية للخروج من النفق المظلم
الطب الوقائي بوزارة الصحة: النتيجة السلبية لفيروس كورونا لا تسمح بممارسة الحياة الطبيعية كالمعتاد خلال فترة الأعياد
النائب عاصم عراجي: نناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات خلال الأعياد لأن عدد الأسرة في العناية الفائقة 50 سريرا فقط
المكتب السياسي لحركة أمل: نحذر من خطورة الركون إلى التعطيل والفراغ في المؤسسات
المكتب السياسي لحركة أمل: يجب أن تكون العبرة للجميع في أداء وفعل المؤسسة التشريعية
الخارجية الإيرانية: نحذر الإدارة الأميركية من تداعيات ونتائج أي خطوة حمقاء في ظل الظروف الراهنة
الخارجية الإيرانية: لطالما رفضنا استهداف المراكز الدبلوماسية وامريكا وشركاؤها في المنطقة يسعون زيادة التوتر وإثارة فتن
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: عمر الحرب الاقتصادية المفروضة على إيران قد انتهى وهي تشهد أيامها الأخيرة
ظريف رداً على ترامب: تعريض مواطنيك للخطر في الخارج لن يصرف النظر عن فشلك الذريع في الداخل
الخارجية العراقية: قرار العفو عن أفراد من بلاك واتر المدانين بجريمة ساحة النسور عام 2007 أمر يتجاهل كرامة الضحايا
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: عفو ترامب عن مجرمي بلاك واتر يعزز الإفلات من العقاب ويشجع على ارتكاب الجرائم
وزير الصحة اليمني: الأمم المتحدة قامت بمسايرة السعودية وشطبها من القائمة السوداء لقتل الأطفال وهذا عار كبير
وزير الصحة اليمني: تحالف العدوان السعودي الأميركي قتل أكثر من 3 آلاف و800 طفل خلال عدوانه
قطر تبلغ الأمم المتحدة عن خرق 4 مقاتلات بحرانية للأجواء القطرية في 9 كانون الأول الجاري وتعتبره انتهاكاً لسيادتها
انتشال جثث 20 مهاجراً غير قانوني من إفريقيا جنوب الصحراء قبالة سواحل تونس
الولايات المتحدة: 150 نائباً ديمقراطياً يؤيدون عودة واشنطن للاتفاق النووي الإيراني دون أي شروط جديدة
محادثات بين المفوضية الأوروبية وبريطانيا اليوم بعد مفاوضات شاقة حول اتفاق تاريخي بشأن العلاقة التجارية المستقبلية
منظمة الصحة العالمية: الاختبارات المتوافرة للكشف عن فيروس كورونا قادرة على كشف سلالته الجديدة أيضاً
الوكالة الرئيسية للصحة العامة في الولايات المتحدة: مليون أميركي تلقوا جرعة أولى من لقاح ضد كوفيد-19
الحكومة الأثيوبية تنشر قوات على الحدود مع السودان بعد مقتل أكثر من 100 شخص في هجوم وقع بإقليم بني شنقول غومز
الكرملين: لا علاقة لروسيا بأي هجمات قرصنة في الولايات المتحدة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: لا نتوقع تغيّر العلاقات مع الولايات المتحدة في إدارة جو بايدن
فرنسا: مقتل ثلاثة دركيين فرنسيين في عملية تدخل على خلفية عنف زوجي
مصادر أوروبية تبدي تفاؤلها بالتوصل الى اتفاق تجاري بين بروكسل ولندن في الساعات المقبلة
مجلس الأمن الدولي يوافق على إنهاء مهمة بعثة حفظ السلام في دارفور عند انتهاء مدتها نهاية الشهر الجاري
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
قوى الأمن الداخلي: تحويل السير على المسلك الشرقي في الأوزاعي يومي الجمعة والسبت بسبب الأشغال
منذ 8 mins
24 December، 2020
الأوزاعي
التعليقات
ذات صلة
قوى الأمن: استكمال الاعمال على المسلك الغربي في منطقة الاوزاعي
التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة على طريق #الاوزاعي باتجاه #خلدة
قوى الامن : استكمال أعمال مشروع ترميم الصرف الصحي في محلة الأوزاعي
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}