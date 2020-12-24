قوى الأمن الداخلي: تحويل السير على المسلك الشرقي في الأوزاعي يومي الجمعة والسبت بسبب الأشغال – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2020 - 15:24

قوى الأمن الداخلي: تحويل السير على المسلك الشرقي في الأوزاعي يومي الجمعة والسبت بسبب الأشغال

منذ 8 mins 24 December، 2020
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