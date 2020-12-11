التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة على طريق #الاوزاعي باتجاه #خلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2020 - 17:58

التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة على طريق #الاوزاعي باتجاه #خلدة

منذ 45 mins 11 December، 2020
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