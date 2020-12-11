التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة على طريق #الاوزاعي باتجاه #خلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2020 - 17:58
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حزب الله يؤكد على تأييده التام للتحقيق القضائي النزيه والشفاف في جريمة انفجار المرفأ وحق الشعب اللبناني بمعرفة الحقيقة
حزب الله: نؤكد حرصنا على أن يتم الإدعاء على أسس منطقية وقانونية وهذا ما لم نجده في الإجراءات الأخيرة
حزب الله: نرفض غياب المعايير الموحدة والتي أدت إلى ما نعتقده استهدافا سياسيا طال أشخاصا وتجاهل آخرين دون ميزان حق
حزب الله: ندعو قاضي التحقيق إلى إعادة مقاربة ملف تحقيق المرفأ الهام من جديد واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالوصول إلى الحقيقة
حزب الله: الاجراءات يجب أن تكون بعيدة عن التسييس بما يطمئن الشعب اللبناني إلى مسار جريمة المرفأ التي هي بحجم وطن
النائب قاسم هاشم: عندما يعتمد القضاء قاعدة الاستنسابية والانتقائية تضيع الحقيقة وتسقط العدالة
هاشم: هل فعلا مثل هذا الإرتجال يكشف الحقيقة أم لطمس كل المعالم والأدلة الحقيقية والبداية تبدأ من الألف وليس من يائها
الرئيس المكلف سعد الحريري يزور السراي الحكومي ويلتقي الرئيس حسان دياب
الحريري بعد لقائه دياب: من حق الشعب اللبناني أن يعرف الحقيقة ومن أدخل باخرة النيترات إلى المرفأ وغطى عليها
الحريري بعد لقائه دياب: التعدي على الدستور والإدعاء على رئاسة الحكومة مرفوض وأتيت اليوم للتضامن مع دياب والوقوف معه
الرئيس تمام سلام مغردا: رئاسة مجلس الوزراء ليست مكسر عصا لأي كان
الرئيس دياب تلقى اتصالا من مفتي الجمهورية اللبنانية أشاد خلاله بموقف دياب وبنظافة كفه وأكد على دعمه
المفتي دريان: الإدعاء على مقام رئاسة الحكومة هو استهداف سياسي غير مقبول
النائب غازي زعيتر: القاضي فادي صوان تجاوز صلاحياته وخالف الدستور
النائب ارسلان اعتبر أن قرار القاضي صوان يظهر بوضوح قصد التشفي لتضييع بوصلة كشف حقيقة ما جرى في مجزرة المرفأ
الرئيس عون تسلم مطالب جمعية صرخة المودعين في المصارف وأكد على ضرورة احترام القوانين التي تحفظ حقوقهم
الصحة اللبنانية: تسجيل 1778 اصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة
حماس: قرار تطبيع العلاقات بين سلطات المغرب وكيان العدو الصهيوني هو خطيئة سياسية لا تخدم القضية الفلسطينية
حماس:الاحتلال يستغل كل حالات التطبيع من أجل زيادة جرعة سياسته العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني وزيادة تغوله الاستيطاني
إصابة عدد من الفلسطينيين بالإختناق خلال مواجهات اندلعت مع جنود الإحتلال في قرية المغير بالضفة المحتلة
نائب وزير الخارجية الروسية: اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية انتهاك للقانون الدولي
جبهة البوليساريو نددت بقرار ترامب الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية واعتبرته اعترافاً بما لا يملك لمن لا يستحق
بايدن يعين سوزان رايس لشغل منصب رئيسة مجلس السياسة الداخلية في البيت الأبيض
بنك انكلترا يؤكد متانة المصارف البريطانية لكنه يحذر من "اضطرابات" محتملة بعد بريكست
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون أبلغت قادة الاتحاد أن الأمل في التوصل إلى اتفاق حول بريكست "ضعيف"
قادة الإتحاد الأوروبي يقرون عقوبات جديدة على تركيا على خلفية أنشطتها شرق المتوسط وماكرون يرحب بحزم الإتحاد
الخارجية التركية: نرفض الموقف المنحاز وغير القانوني الذي تم إدخاله في نتائج قمة الاتحاد الأوروبي
ترامب يوقع على حزمة عقوبات ضد تركيا على خلفية شرائها منظومة الدفاع الروسية "أس 400"
البنتاغون: عدد قوات الناتو في أفغانستان سيزداد بعد تقليص القوات الأميركية
تفجير انتحاري في القوقاز الروسي يسفر عن إصابة ستة شرطيين بجروح
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا غائم مع ارتفاع إضافي في الحرارة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة على طريق #الاوزاعي باتجاه #خلدة
منذ 45 mins
11 December، 2020
الأوزاعي
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