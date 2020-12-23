مقتل ثمانية من مسلحي (قسد) في هجمات خلال 24 ساعة بريفي دير الزور والرقة (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2020 - 19:32

مقتل ثمانية من مسلحي (قسد) في هجمات خلال 24 ساعة بريفي دير الزور والرقة (سانا)

منذ 16 mins 23 December، 2020
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