لافروف حول العقوبات الأميركية الجديدة: محاولة لإضعاف المنافسين

صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء، معلقاً على العقوبات الأميركية ضد الشركات الروسية، أن “تصرفات واشنطن هي مجرد محاولات لإضعاف المنافسين”.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري، “إن هذه التصرفات من قبل واشنطن تعكس، إذا أمكن القول المسار الاستراتيجي للولايات المتحدة في تطبيق ممارسات منافسة غير أخلاقية في أكثر الانتهاكات فظاعة لقواعد منظمة التجارة العالمية”.

وفي السياق، لفت لافروف إلى أنه “لذلك سنأخذ كل هذا في الحسبان في المواقف المحددة المتعلقة بإنشاء أعمال مع الولايات المتحدة، والتي أثبتت عدم موثوقيتها الكاملة كشريك، لذلك سنأخذ ذلك في الاعتبار وعلى نطاق أوسع” .

المصدر: سبوتنيك