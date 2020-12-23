الرئيس عون رأس اجتماعاً حضره وزير المالية غازي وزني خصص للبحث في مسار التدقيق الجنائي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2020 - 10:54
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الصحة اللبنانية: تسجيل 1693 اصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة
وزير الخارجية المغربي يقول ان مكاتب التمثيل الدبلوماسي في "الكيان الصهيوني" والرباط ستفتح في غضون اسبوعين
مراسل المنار: تونس والجزائر اغلقتا مجالهما الجوي أمام الرحلة LY555 المتجهة من تل ابيب الى الرباط
الخارجية التونسية: كل ما يروج حول امكانية تطبيع تونس مع الكيان الصهيوني هي اشاعات لا اساس لها من الصحة
الخارجية السورية: استمرار فرض العقوبات الأميركية على سوريا يظهر حالة الانفصام التام عن الواقع للإدارة الأميركية
الخارجية السورية: معاناة السوريين هي نتيجة مباشرة للإرهاب المدعوم أميركيا والإجراءات الظالمة التي تمسّ المواطنين
العراق: قطعات الحشد الشعبي تسيطر على 70 كلم من جزيرة العيث جنوب شرق صلاح الدين بإسناد من الجيش العراقي
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فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن جهوزيتها لتنفيذ مناورات عسكرية مشتركة للمرة الأولى
فصائل المقاومة الفلسطينية: المناورات تجسيد لجهود رفع الجاهزية القتالية بشكل دائم ومستمر ونتاج لحجم استعداداتنا القتالية
فصائل المقاومة الفلسطينية: سنعلن رسمياً ن تفاصيل المناورات وتوقيتاتها وفق مقتضيات الميدان
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رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني: العثور على خيوط عن المتورطين في اغتيال العالم فخري زادة
الاتحاد الاوروبي: الاتفاق النووي مع ايران صمد أمام الضغوط وتحديات هائلة واجهت خطة العمل المشتركة
مندوبة فرنسا في مجلس الامن: نحن امام لحظة مفصلية للحفاظ على الاتفاق النووي مع ايران
مندوب الصين في مجلس الامن: على جميع الاطراف ان تفي بوعودها وتتحلى بضبط النفس بشأن الملف النووي
الجيش الصيني: طردنا سفينة حربية أمريكية تجاوزت المياه المحاذية لجزر "نانشا" من دون اذن بكين
منظمة الصحة العالمية في أوروبا تعقد اجتماعا لمناقشة استراتيجيات مواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا
الحكومة البريطانية تدرس طرح فكرة إخضاع سائقي الشاحنات لفحوص كورونا لاستئناف حركة الشحن مع فرنسا
ألمانيا تمدد إغلاق الحدود مع بريطانيا وجنوب افريقيا حتى 6 من الشهر المقبل بعد رصد سلالة جديدة من كورونا على أراضيهما
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
السفير الروسي لدى واشنطن: قيود التصدير التي تفرضها وزارة التجارة الأميركية بحق مؤسسات وشركات روسية تدميرية
واشنطن بوست: إدارة ترامب تبحث طلبا سعوديا لتوفير الحصانة لولي العهد من المساءلة أمام القضاء الأميركي في قضية سعد الجبري
الكونغرس الأميركي يتبنى قانونا يمنح السودان حصانة من أي ملاحقة قضائية جديدة في الولايات المتحدة تتعلق بهجمات سابقة
وزير الخارجية الألماني يرفض وقف جميع صادرات الأسلحة الى تركيا بسبب الخلاف على التنقيب شرق المتوسط
موسكو تعلن فرض عقوبات على مسؤولين أوروبيين ردا على تدابير تبناها الاتحاد الأوروبي في قضية تسميم المعارض اليكسي نافالني
الجيش الصيني: طرد سفينة حربية أميركية تجاوزت المياه المحاذية لجزر "نانشا" من دون إذن بكين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الرئيس عون رأس اجتماعاً حضره وزير المالية غازي وزني خصص للبحث في مسار التدقيق الجنائي
منذ 1 ساعة
23 December، 2020
التدقيق الجنائي
الرئيس عون
الوزير وزني
قصر بعبدا
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