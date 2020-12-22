التحكم المروري:#حركة_المرور طبيعية على مدخل #بيروت الجنوبي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2020 - 22:04

التحكم المروري:#حركة_المرور طبيعية على مدخل #بيروت الجنوبي

منذ 42 mins 22 December، 2020
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