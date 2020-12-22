تواصلت فعاليات ال٣١ يوما “فخر المخدرات” حيث عقدت جمعية الإمام المنتظر العالمية والعتبة الرضوية المقدسة والعتبة الكاظمية المقدسة ومؤسسة عاشوراء الدولية ومركز الدرسات الفكرية مؤتمر اليوم الموعود الفكري الواحد والستين بعنوان المؤتمر الأول للمرأة الرسالية من الاضطهاد حتى الاستنهاض، السيدة زينب عليها السلام أنموذجاً.

إستمر المؤتمر لمدة أربعة أيام برعاية آية الله سماحة السيد مجتبى الحسيني ممثل سماحة السيد القائد علي الخامنئي في العراق وآية الله سماحة الشيخ محمد حسن أختري والحاجة عفاف الحكيم برئاسه الدكتور حسن البنا مدير مركز الدراسات والبحوث الفكرية وإدارة الإعلامية الحاجة علا شرارة دكروب. شارك فيه ٤٥ شخصية من ستة عشر دولة وبث على أكثر من ١٢٠ فضائیة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

ستبث عند الساعة الثالثة الجلسة الختامية لمؤتمر المرأة الرسالية من الاضطهاد حتى الاستنهاض السيدة زينب* “عليها السلام” *أنموذجاً ضمن مؤتمر اليوم الموعود الفكري الواحد والستين.

*للقنوات في أوروبا وأمريكا والشرق الأقصى على رابط البث الحي:*

rtmp://unews.video:1935/unews/new2

*_و على موقع وكالة يونيوز_*

http://www.u-news.net/ar/20/10/2677/Live-%7C-Unews-Agency.htm

وكالة انباء الامام المنتظر العالمية:

https://www.youtube.com/channel/UCl1d_DDhjtvgp6DakE7P3sA

المصدر: جمعية الامام المنتظر العالمية