تركيا: الحكم بالسجن أكثر من 22 عاما على نائبة معزولة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2020 - 17:16

تركيا: الحكم بالسجن أكثر من 22 عاما على نائبة معزولة

منذ 55 mins 21 December، 2020
البرلمان التركي
تركيا - عربي وإقليمي

أصدر مجلس محكمة ديار بكر التركية الاثنين حكما بالسجن لمدة 22 عاما وثلاثة أشهر، على البرلمانية المعزولة من منصبها في وقت سابق ليلى جوفين.

ووجه القضاء إلى عضو حزب الشعوب الديمقراطي تهمتي “الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة والترويج لمنظمة إرهابية”، مع صدور أمر بالقبض عليها، حيث أن جوفين لم تحضر الجلسة، بينما طالب محاموها غيابيا بتبرئتها.

جدير بالذكر أن الاتهامات وجهت إلى ليلى جوفين، بسبب إدانتها العملية العسكرية للجيش التركي على منطقة عفرين بشمال سوريا، التي عرفت باسم “غصن الزيتون”.

وأسقط البرلمان التركي عضوية ليلى جوفين في 4 يونيو/حزيران الماضي، بجانب النائب موسى فارس أوغللاري، ومن ثم تم اعتقالهما.

المصدر: روسيا اليوم

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