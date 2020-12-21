مراسل المنار: تم الافراج عن القبطان مصطفى عجاج الذي اختطفته عصابة نيجيريا دلتا قبل اسابيع مقابل فدية مالية في حين تسعى السلطات المعنية للافراج عن شابين اخرين ما زالا قيد الاحتجاز – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2020 - 11:02

مراسل المنار: تم الافراج عن القبطان مصطفى عجاج الذي اختطفته عصابة نيجيريا دلتا قبل اسابيع مقابل فدية مالية في حين تسعى السلطات المعنية للافراج عن شابين اخرين ما زالا قيد الاحتجاز

منذ 1 ساعة 21 December، 2020
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