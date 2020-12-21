عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 21 كانون الأول 2020

العناوين

الأخبار:

– درب الحكومة طويل وحزمة عقوبات أميركية الشهر المقبل

– مؤامرة القضاء على مرفأ بيروت مستمرة!

– عماد عثمان يتمرّد مجدداً

– فضلو خوري خائف من طلابه: ممنوع الاقتراب من «الأميركية»!

– التيار: الحريري غير مستعجل على التأليف

– «السعودية – ليكس»: فوائد التطبيع مع اسرائيل I السعودية راعية التطبيع مع العدوّ

البناء :

– المجلس النيابيّ لتشريعات مصرفيّة… ‏وينتظر أجوبة صوان… والتحقيق ينتظر ‏محكمة التمييز

– مساعي الراعي تثمر لقاء بين عون والحريري الثلاثاء… فهل هناك وزير ملك؟

– الحسنيّة من دمشق: لفلسطين الأولويّة ومعركة الجولان لا تنفصل عن مواجهة ‏الإرهاب

الديار :



– البنك الدولي.. هذا هو المطلوب من الحكومة العتيدة ‏والعبرة بالتنفيذ ‎

– قرار التشكيل رهينة حلحلة المواقف.. ولقاء مُرتقب بين عون والحريري

– جلسة لمجلس النواب اليوم.. وعلى جدول الأعمال 68 بندًا أبرزها العفو العام

اللواء:

– الحريري غداً في بعبدا.. فهل تراجع باسيل عن “الثلث المعطل”؟

– تجاذب تشريعي مالي في الجلسة اليوم.. وإجراءات لاحتواء موجات كورونا الجديدة

الجمهورية :

– لقاء عون والحريري غداً.. ومحاولة لخرق ‏حكومي. . و”الحزب” لا يستبعد ضربة!‏

النهار:

– أسبوع الميلاد اللبناني: معارك دائرية توسع التخبط!

الأنباء :

– حركة بكركي مستمرة حكومياً وترشيد الدعم غائب نيابياً. . سلالة كورونا الجديدة قادمة قريباً

الاسرار

البناء

– تقول مصادر أوروبيّة مالية إن صندوق النقد الدولي أبدى الاستعداد للتفاوض مع المجلس النيابي حول خطة التعاون مع لبنان، إذا رغب المجلس بذلك طالما أن كل الالتزامات التي يمكن التوصل إليها مع أي حكومة تحتاج إلى قوانين تصدر عن المجلس النيابي.

– قالت مصادر فلسطينيّة متابعة لأوضاع كيان الاحتلال أن الصراع السياسي داخل الكيان هذه المرة قد يتكفل بإنهاء عهد بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة في ظل توجّه منافسيه نحو واشنطن لملاقاة عهد الرئيس جو بايدن بحكومة تنسجم مع السياسات الأميركيّة.

النهار

– يُنقل أنّ أحد النواب الفاعلين يعمل مع فريق حزبي معارض على الإمساك بالحزب الذي يتمتع بانتشار واسع في منطقته لمحاصرة القيادة الحالية وهو يحظى بغطاء سياسي من عدة افرقاء.

– استرعى الانتباه عشاء اقامه وزير سابق ونائب حالي ضمن كتلة نيابية بارزة إذ جمع الأضداد وغاب عنه أحد أبرز مسؤولي “التيار” الذي ينتمي إليه.

– تأكد لفريق سياسي فشل مؤسساته وماكينته الاعلامية بعدما تبين له أنه تحول بين ليلة وضحاها من موقع الهجوم الى الدفاع من دون القدرة على التصدي.

– يؤكد نائب وامني سابق انه لا ينتظر خيرا من لقاء الرئيسين عون والحريري اكثر من الصورة ومحاولة كل منهما التملص من مسؤولية الفشل.

الجمهورية

– تدور خلافات على إطلاق البطاقة التمويلية بين وزراء مخوّلين بإطلاقها على خلفية لمن تعود الصلاحيات.

– ستعمد بريطانيا لتعيين مارتن لنغدن سفيراً جديداً لها في لبنان وهو كان يعمل كمبعوث خاص لبلاده الى سوريا.

– لم تتوافر للمراجع الأمنية أي معلومات عن إستهداف بعض الشخصيات السياسية والحزبية التي تدّعي تعرضها لمخاطر أمنية.

اللواء



– يلعب وزير سابق دوراً بارزاً في تفعيل مساعي مرجع روحي في تقريب وجهات النظر بين مرجعين رسميَّين وحلحلة القعد التي تحول دون ولادة الحكومة العتيدة!

– إعتبرت أوساط سياسية إستقالة المسؤول عن العلاقات الخارجية في التيار الوطني الحر بمثابة تأكيد جديد على حالة العزلة الديبلوماسية التي يعيشها التيار في الفترة الأخيرة!

– تساءل مسؤول قضائي سابق عن مبرر تركيز القاضي فادي صوان على عنصري الإهمال والتقصير، وتجاوز التحقيق في كيفية وصول شحنة الأمونيوم إلى المرفأ، وكيف تم تخزينها طوال السنوات السبع بأمان وإطمئنان!

الأنباء

– مرجعية روحية تستعين بوجه نيابي يملك أكثر من خط تواصل في محاولة لإحداث خرق ما ونقل رسائل.

– عُلم أن ملفاً أساسيا تم وضعه أمام القضاء يخضع لتجاذب سياسي يهدد بتطييره.

المصدر: صحف