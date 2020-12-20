الصحة الفلسطينية: تسجيل 24 حالة وفاة و1427 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الاحد انه تم تسجيل 24 حالة وفاة و1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن “الوزارة سجلت 12 حالة وفاة في الضفة الغربية نابلس 2، الخليل 2، جنين 1، رام الله 2، طوباس 2، سلفيت 2، بيت لحم 1″، وتابعت “إضافة إلى 12 حالة وفاة في قطاع غزة”.

ولفتت الوزارة الى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس (31)، نابلس (151)، ضواحي القدس (33)، الخليل (190)، طولكرم (77)، جنين (133)، بيت لحم (65)، سلفيت (24)، رام الله (135)، قلقيلية (15)، أريحا (13)، قطاع غزة (560)”.

وأشارت الوزارة إلى أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس (24)، نابلس (88)، ضواحي القدس (0)، الخليل (192)، طولكرم (103)، جنين (227)، بيت لحم (165)، سلفيت (37)، رام الله (107)، قلقيلية (90)، أريحا (7)، قطاع غزة (478)”.

المصدر: فلسطين اليوم