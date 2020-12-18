انعقاد المؤتمر الدولي الأول للمرأة الرسالية تحت عنوان “المرأة الرسالية من الإضطهاد حتى الإستنهاض.. السيدة زينب ع انموذجا”

بمناسبة ذكرى ولادة السيدة زينب {ع} انعقد المؤتمر الدولي الأول للمرأة الرسالية تحت عنوان “المرأة الرسالية من الإضطهاد حتى الإستنهاض.. السيدة زينب ع انموذجا”.

وجاء في برنامج المؤتمر كلمة راعي المؤتمر آية الله سماحة السيد مجتبى الحسيني ممثل الإمام الخامنئي في العراق.

كلمة آية الله سماحة الشيخ محمد حسن أختري المشرف العام على مؤوسسة عاشوراء الدولية

كلمة مسؤولة الوحدة المركزية للهيئات النسائية في حزب الله الحاجة عفاف الحكيم

كلمة مديرة مديرية الأنشطة النسائية في هيئة دعم المقاومة الإسلامية في لبنان الحاجة أم مهدي بدر الدين

كلمة مديرة مديرية الزينبيات في جمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية الحاجة نورالهدى دندش بلوق

واقيم المؤتمر بإدارة الإعلامية الحاجة علا شرارة دكروب ونظمه كل من جمعية الإمام المنتظر {عج} العالمية والعتبة الرضوية المقدسة و العتبة الكاظمية المقدسة ومركز الدراسات والبحوث الفكرية و مؤسسة عاشوراء الدولية.

رئيس جمعية الامام المنتظر الحاج حبيب الله بلوق قدم التبريكات بذكرى ولادة السيدة الحوراء زينب (ع) الى مقام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه والامام القائد الخامنئي وروح الامام الخميني قدس سره والشهيد السيد عباس الموسوي والشهيد القائد قاسم سليماني وابو مهدي المهندس والشهيد حسين الحوثي وجميع شهداء الاسلام الذين بذلوا مهجهم على خط السيدة زينب ليرووا خط الامام الحسين ع المجسد بولاية الفقيه السيد الخامنئي الذي يسير على خطى الرسول الاكرم (ص) وامير المؤمنين (ع).

المصدر: جمعية الامام المنتظر العالمية